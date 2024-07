Pavese” ambiguo maestro del Neorealismo’, definizione ‘coniata’ da Salvatore Guglielmino, Pavese che “sbagliava per calcolo” ‘riflessione’ compiuta da Natalia Ginzburg, Pavese depresso, infelice, solitario ostinato, poeta dalla versificazione pericolosamente vicina a una prosa fin troppo asciutta, e tante altre ‘etichette’ appiccicate in modo approssimativo su uno fra i maggiori scrittori del Novecento mondiale.

“La profezia del bosco”, saggio composto da Pierfranco Bruni demolisce i tanti, troppi, luoghi comuni che, ancora oggi, inficiano la fruizione della poetica pavesiana nel modo più corretto.

Lo studio offre una serie di prospettive nuove dalle quali osservare l’opera di Pavese, istituendo una rete di paralleli fra lo scrittore torinese e molti altri intellettuali coevi, costruita tramite la profonda conoscenza che Bruni possiede dell’autore. Scoprite insieme a noi questa fitta, originale ‘trama’ intessuta dallo studioso, fra pochissimi giorni. il prossimo 4 luglio a Montalto Uffugo. Grazie a Pierfranco, di aver scritto un testo esemplare, alla Associazione Morfeo, a tutta la meravigliosa Squadra che sta lavorando da tempo alla preparazione dell’evento. Un ringraziamento particolare va a Teresa Francesca Magarò, giovane brillante studiosa, che sta profondendo le sue energie nell’organizzazione della presentazione del volume, e a Rossella Sicilia Scilingo, la cui collaborazione alla realizzazione dell’evento si sta rivelando, giorno dopo giorno, preziosa.

La presentazione è stata affidata al critico letterario Alberico Guarnieri, saggista di provata ricerca letteraria.

“La profezia del bosco”, edito da Pellegrini è il quinto libro di Pierfranco Bruni.

Non uno scavo letterario. Non una una critica. Ma l’incipit di una lettura tra filosofia e letteratura come nello stile di Bruni. Una comparazione con modelli antropologoci che puntano l’interesse sul mito. È prevista una bella serata con uno dei maggiori scrittori che si e dedicato a Pavese.

Pierfranco Bruni è presidente della Commissione della Capitale Italiana Città del Libro.