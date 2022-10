Il circolo “Walter Schepis” del Partito Democratico di Taurianova esprime sincera vicinanza al dott. Francesco Nasso per il vile atto intimidatorio subito pochi giorni fa. Taurianova non é purtroppo nuova ad azioni criminali del genere, atte a destabilizzare non solo una famiglia ma l’intera cittadinanza. Oggi più che mai non si deve abbassare la testa, non bisogna subire in silenzio i tentativi di oppressione della criminalità organizzata, anzi é necessario reagire a testa alta denunciando qualsivoglia atteggiamento riconducibile ad una mentalità mafiosa e vigliacca, riponendo completa fiducia nelle forze dell’ordine e nella legge.

Partito Democratico di Taurianova