Aderiamo all’appello promosso da tante realtà associative, istituzionali, politiche e sindacali a partecipare alla manifestazione di Cosenza di sabato 10 giugno per dire NO ai propositi devastanti di autonomia differenziata.

Il Governo Meloni sembra infatti non voler indietreggiare di un passo rispetto all’impostazione dettata dai suoi alleati tra cui la Lega sempre in prima linea per sottrarre risorse al Mezzogiorno come sta avvenendo anche per il PNRR. L’attuazione di maggiori condizioni di autonomia, appunto “differenziata” regione per regione, disegnerebbe una Italia a 20 velocità che favorirebbe i territori più ricchi a scapito del Mezzogiorno e delle aree più marginali del Paese, già indietro rispetto all’agenda storica dello sviluppo.

Il Sud e la Calabria in particolare hanno una spesa pro-capite assai bassa che si traduce in servizi alla persona scadenti, infrastrutture viarie carenti, sistema sanitario compromesso dalla fuga di medici e infermieri verso aspettative di retribuzione più alti e presenti in altri territori del Paese.

La Calabria è una delle più povere regioni europee, l’impoverimento sociale ed economico finisce per diventare impoverimento culturale soprattutto quando i giovani decidono di abbandonare il territorio per sfuggire alla precarietà del lavoro e della vita.

L’autonomia differenziata che prende ai poveri per dare ai ricchi, è un’accelerazione di questo lento ma progressivo fenomeno storico che ha trasformato il Sud e la Calabria nella periferia economica d’Italia e d’Europa.

Come comunisti della Calabria pertanto ci opponiamo e saremo presenti a Cosenza con le nostre bandiere per ribadire la nostra contrarietà all’ennesimo espediente che penalizzata il futuro delle nuove generazioni.