«Bene l’iniziativa del Ministro Piantedosi che vuole incrementare personale delle forze dell’ordine in stazioni, ospedali, centri commerciali e Cpr, ma vorremo sapere con quali risorse di personale visto che nei soli carabinieri mancano almeno 10mila militari all’appello, carabinieri che sempre più spesso vengono sottratti dal controllo del territorio per svolgere questo genere di servizi lasciando scoperte altre aree critiche. Non dimentichiamoci che nella sola città di Roma negli ultimi 4 mesi sono stati commessi 19 omicidi e c’è in atto una guerra tra Clan per la spartizione delle piazze di spaccio.

Il Paese sulla sicurezza ha bisogno di certezze non di proclami»- così Antonio Nicolosi, segretario generale di Unarma, associazione sindacale a tutela del personale dell’Arma dei carabinieri