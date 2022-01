Da qualche giorno il nostro giornale porta la dicitura “Questo portale giornalistico è dedicato a Luigi Mamone”. Questa decisione è stata maturata perché lo dovevamo a Luigi, oltre che collega anche un grande amico il quale ha collaborato molte volte con Approdo in diverse occasioni.

Lo abbiamo fatto perché era giusto e doveroso nei confronti di una persona che ci manca tantissimo e per tenere viva quella memoria per noi indelebile, e per tutti quanti lo hanno conosciuto e apprezzato sia per sue doti umane che professionali.

A te, Luigi!