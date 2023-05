In occasione dell’importante Rassegna Primavera Mediterranea, organizzata dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso con il Museo dei Brettii e degli Enotri, in collaborazione con l’Associazione culturale Μεράκι e fortemente sostenuta dalla consigliera comunale delegata alla Cultura, Antonietta Cozza anche il Museo Archeologico Mètauros partecipa alla rassegna con la propria narrazione, sul tema del Mediterraneo, contesto strettamente connesso al contenitore culturale di cui ne è racconto archeologico il Museo.

Il Festival un progetto, a cui il Museo Mètauros ha aderito in sinergia con l’intento progettuale degli organizzatori dove la rassegna diviene un viaggio, attraverso riflessioni alla riscoperta della storia e delle tradizioni della terra di Calabria: dalla storica fratellanza tra popoli che vivono e attraversano il Mediterraneo alla capacità di assaporare la bellezza in ogni sua manifestazione.

Nuovi modi di raccontare il Museo, Hub Culturale, che invita a pratiche di collaborazione all’interno di un quadro interdisciplinare, in accordo con l’idea di fare rete con Enti, Professionisti, Associazioni del territorio per una valorizzazione pluralista condividendo una collaborazione d’intenti territoriali ponendo le Istituzioni Museali quali punti di riferimento sul territorio, luoghi di incontro e di fermento culturale, di dialogo e contaminazioni alla riscoperta del senso di appartenenza e dell’identità culturale. “Mediterranea”

Sabato 6 Maggio 2023 presso il Museo dei Brettii e degli Enotri – Cosenza- Il Museo archeologico Mètauros dalle 17:00 racconta Gioia Tauro: da Metauros al Porto più grande d’Europa, in dettaglio il programma:

06/05 ore 17:00

Gioia Tauro: da Metauros al Porto più grande d’Europa

Saluti

Antonietta Cozza

Consigliera Comunale Delegata alla Cultura

Marilena Cerzoso

Direttrice Museo dei Brettii e degli Enotri

Giulio Rizzuto

Presidente associazione Culturale Μεράκι

Intervengono

SIMONA BRUNI

Direttrice Museo Archeologico di Metauros

VINCENZA DISTASI

Archeologa

PIETRO PREZIOSI

Presidente Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio