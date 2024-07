Tutto il Movimento politico “Per Cittanova” esprime solidarietà e vicinanza agli amministratori ed ai lavoratori della Ditta Ecopiana, azienda che da anni, con enormi sacrifici, è riuscita a conquistarsi un posto di tutto rispetto nell’ambito delle aziende che liberano la nostra Regione dall’assedio dei rifiuti urbani.

L’incendio che la ha interessata domenica notte ha distrutto strutture ed attrezzature vitali per il suo funzionamento, mettendo a rischio la raccolta dell’umido nei numerosi Comuni che in quell’azienda conferiscono i loro rifiuti organici.

Così come a rischio potrebbe essere il meritorio lavoro dei lavoratori e degli amministratori, con ovvie ricadute economiche ai loro danni.

Siamo sicuri che le Forze dell’ordine faranno luce in tempi brevi su quanto è successo.

Auspichiamo che presto l’attività aziendale possa ricominciare con le stesse caratteristiche di efficienza ed aiuto prezioso alle nostre Comunità e la giusta ricompensa per i lavoratori.

Auspichiamo anche che la stessa azienda possa continuare ad organizzare l’Ecofestival, scuola di educazione e sostenibilità ambientale, che in questi anni ha portato lustro al nostro Comune.

In bocca al lupo a tutta l’Azienda Ecopiana: Vi siamo vicini singolarmente e come gruppo politico. Un’azienda produttiva come la Vostra è una benedizione per tutto il territorio in cui opera.