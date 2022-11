Il Movimento NOI al Sindaco di Cosenza: grave la minaccia penale per zittire il Movimento NOI ed il suo Portavoce

Il Movimento sociale, culturale e politico NOI ha appreso della Delibera di Giunta numero 144/2022 del 9-11.2022 del Comune di Cosenza, nella quale risulta chiaro il tentativo da parte del Sindaco Caruso e della sua Giunta di zittire il Movimento civico NOI e il suo portavoce Fabio Gallo. Grave risulta l’attacco personale fatto dal Sindaco Franz Caruso nei confronti del Portavoce nazionale del Movimento politico NOI Fabio Gallo. Gravissimo risulta che per far tacere su questioni e critiche politiche, lecite poiché rivolte alla trasparenza, il Sindaco Caruso e la sua Giunta utilizzino strumenti di minaccia penale personali nei confronti di un rappresentante di un Corpo Politico. Il Sindaco e la sua Giunta, piuttosto, provvedano ai tanti problemi che affliggono la città. A nulla varrà tale comportamento a zittire un Corpo Politico ed il suo Portavoce Nazionale che il Sindaco di Cosenza ha prima utilizzato per vincere le elezioni chiedendogli di aprire il comizio di chiusura della sua campagna elettorale, e poi pretendere che lo stesso Corpo Politico che ha basato la sua attività sull’assoluta trasparenza, taccia ciò che deve essere detto a gran voce. Se tale azione minatoria dovesse continuare nel tentativo di portare sul piano personale la vicenda, il Movimento sociale, culturale e politico NOI, si vedrà costretto ad adire le vie legali sia in sede civile che penale nei confronti di tutti coloro i quali si renderanno responsabili di minaccia a Corpo Politico e/o diffamazioni.