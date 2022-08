La Società cooperativa Sankara, ente attuatore del progetto di accoglienza Sai, che attualmente ospita rifugiati provenienti da Ucraina, Nigeria, Marocco, Costa D’Avorio, Pakistan, Camerun e Gambia, ha organizzato, con la collaborazione del comune, lo spettacolo teatrale “Mi chiamo Maris e vengo dal mare”, di e con Chiaraluce Fiorito, in Piazza Parise.

I molti spettatori non sono rimasti insensibili al racconto della brava attrice, che ha indagato le sofferenze fisiche e psicologiche delle donne e dei bambini migranti.

Una iniziativa volta a sensibilizzare sulla tragedia delle migrazioni, utilizzata come becera arma di propaganda dalla peggiore politica del nostro Paese.

La sinergia tra il comune di Cittanova e la coop. Sankara si è rivelata ancora una volta efficace e il progetto Sai di Cittanova si impone sempre di più come uno dei migliori in Italia.

Questa sera lo spettacolo verrà replicato a Cinquefrondi, alle 21 e 30 alla villa comunale.