Il mondo italiano della cultura sta vivendo momenti di grande apprensione in quanto il noto professore dell’Unical Nuccio Ordine, uno dei massimi studiosi al mondo. Un intellettuale raffinato e studio di fama internazionale, Ordine ha ricevuto innumerevoli premi letterari, è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione all’ospedale di Cosenza. Lo studioso è stato colto da malore mentre si trovava a casa ed è stato soccorso e trasferito in ospedale con un’ambulanza.