La questione dei vaccini antinfluenzali sta diventando un mistero quasi apocalittico. Partono da Reggio Calabria, si fermano a San Ferdinando e, Taurianova?

Consegnati con il contagocce a mo’ di “mercati generali” a Polistena (dal dott. Russo), ai medici di base. C’è in atto una vera e propria ribellione dei medici di base di Taurianova e non solo, ma gran parte della Piana di Gioia Tauro,

Stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di molti cittadini in merito alla questione dei vaccini antinfluenzali in quanto non si comprende bene, come mai, e già avevamo sollecitato la questione alcuni giorni fa, sulla loro non consegna, specie a Taurianova, mentre in altre realtà sì.

Chiediamo al responsabile Asp Reggio Calabria, dott. Sandro Giuffrida come mai si è creata questa situazione, osiamo dire, incresciosa?

Ne hanno diritto in primis i cittadini, i medici di base e poi, per il sacrosanto amore di verità.