Tobia Assuma ex allenatore del settore giovanile della reggina si conferma tra i migliori tecnici giovanile pronti per il lancio in squadre professioniste ad allenare le prime squadre. Resta l’amaro in bocca per non averlo trattenuto al San Agata. I misteri della vita. Al presidente Carbone e al patron Saladini il monito per seguire con maggiore attenzione il settore giovanile, vera risorsa per ogni squadra professionista.

Intanto a Roma continuano i trionfi biancocelesti dei ragazzi di Tobia Assumma. La sfida del ‘Green Club’ viene vinta dalla Lazio per 1-0 grazie ad uno splendido gol di Diori che condanna la Roma di mister Conti alla prima sconfitta della stagione. I biancocelesti mettono in cassaforte i 3 punti, difendono l’imbattibilità e superano proprio i giallorossi portandosi al primo posto della classifica del campionato nazionale Under 14 Pro.