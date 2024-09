Il miracolo della cardiologia di Polistena diretta dal primario dott. Vincenzo Amodeo sbarca a presadiretta sulla RAI 3 nazionale alle ore 20,35 domenica 15 settembre. Ci sarà il confronto con altri cardiologie della Calabria per far capire a tutti, come si possono raggiungere risultati straordinari con sacrifici ed il lavoro serio. Il dott. Amodeo, prossimo alle pensione. Un management serio, deve fare di tutto per difendere, lo straordinario impegno della squadra del cardiologo Amodeo. Occhiuto può intervenire per convincere il primario reggino a rimanere come consulente della cardiologia di Polistena, nell’interesse dei pazienti che si rivolgono all’ospedale di Polistena. Indietro non si può tornare. L’aiuto del primario alla sua squadra fondamentale per salvare vite umane. Nello stesso programma intervista al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Il governatore è stato chiaro, niente sanità differenziata, una presa di posizione politica, molto forte,contro la lega di Salvini.