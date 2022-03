La comunità scolastica del Liceo Scientifico “M. Guerrisi” si complimenta con lo studente Luigi Caccamo della classe 2ªC, che è stato ammesso, dopo aver superato due durissime selezioni, alla finale nazionale delle XX Olimpiadi italiane di Astronomia. «Tutto è iniziato in maniera involontaria – racconta Luigi – mi hanno spinto a provare, ma adesso ho l’intenzione di continuare fino a quando mi sarà possibile. Ho partecipato alle Olimpiadi per la terza volta, la seconda in questa scuola, per la categoria Junior 2. Ho raggiunto le tre finali consecutive. È un traguardo molto importante non solo per me, ma anche per la scuola: già i miei cugini avevano intrapreso questo percorso, con ottimi risultati sia a livello nazionale che internazionale». Per la categoria Junior 2, nella quale ha gareggiato Luigi, la gara interregionale 2022 si è regolarmente svolta lo scorso 25 febbraio nelle scuole degli studenti ammessi, grazie alla collaborazione dei docenti referenti e sotto la supervisione di un totale di 57 giudici di gara, che hanno monitorato lo svolgimento della competizione tramite un collegamento audio e video. Dopo aver acquisito gli elaborati, le giurie hanno completato il lavoro di valutazione, selezionando gli studenti ammessi alla finale nazionale 2022. Luigi Caccamo ha dovuto competere con ben 7416 studenti, che si sono misurati nella fase di preselezione, svoltasi nel dicembre 2021, a seguito della quale un totale di 752 studenti, 191 per la categoria Junior 2, sono stati ammessi alla gara interregionale. «Mi sono qualificato per le fasi nazionali, dopo aver affrontato la preselezione prima e poi, a febbraio, la gara regionale, sempre qui a scuola , sotto la sorveglianza del professore Curinga, in presenza, e quella dei referenti regionali a distanza. L’obiettivo adesso è vincere la finale, che si svolgerà a Perugia nel mese di aprile, per arrivare alle internazionali». La finale nazionale consiste in una gara teorica, che comprende la risoluzione di problemi di astronomia, astrofisica, cosmologia e fisica moderna, e in una prova

pratica, con l’analisi di dati astronomici. Saranno proclamati vincitori delle XX Olimpiadi italiane di Astronomia i cinque studenti che, per ogni categoria, avranno conseguito i punteggi migliori. A conclusione della finale nazionale, sarà proclamata la squadra nazionale eletta a partecipare alle IAO 2022. Lo sguardo di Luigi è dritto e aperto nel futuro: «Il mio desiderio più grande? È lontano dall’Italia, andare a lavorare alla Nasa».

Domenico Trimarchi