Il Milan vince in rimonta 3-1 a Cagliari

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il Milan rimonta e vince contro il Cagliari per 3-1, agguantando momentaneamente l’Inter in cima alla classifica. Sono Okafor, Tomori e Loftus-Cheek, tutti al primo gol stagionale, a regalare i tre punti a Stefano Pioli dopo lo spavento iniziale causato dalla rete di Luvumbo. Gli ospiti partono forte e dopo 90 secondi vanno al tiro dal limite con Reijnders, ma la palla termina a lato di poco. Al 28′, dopo una rapida azione palla a terra, Reijnders libera con un tacco Okafor che però calcia debolmente di sinistro da buona posizione, trovando pronto Radunovic al salvataggio in tuffo. I rossoblù si vedono per la prima volta al 29′ e passano subito in vantaggio. Nandez recupera di forza un pallone al limite dell’area e serve Luvumbo che scarica un potente mancino sorprendendo Sportiello sul primo palo. I rossoneri non ci stanno e al 40′ firmano il pareggio. Pulisic salta Zappa, entra in area e mette dentro trovando un intervento impreciso di Radunovic che lascia la palla a disposizione di Okafor, il quale insacca a porta vuota siglando la prima rete con la sua nuova maglia. A pochi istanti dall’intervallo, il portiere si riscatta con una grande parata su un sinistro di Hernandez. Il raddoppio però è nell’aria e arriva proprio sul corner seguente. Uno schema ben riuscito libera Reijnders, il quale penetra in area e mette in mezzo un pallone rasoterra velenoso che viene spinto in gol da Tomori per il 2-1 che completa la rimonta. E’ il punteggio con cui le due squadre vanno al riposo. La prima chance della ripresa è per i sardi e arriva all’11’, quando Adli si deve immolare con il corpo su una conclusione a botta sicura di Luvumbo. Nel momento di massima pressione per la neopromossa, gli uomini di Pioli calano il tris al quarto d’ora. Pulisic, dalla sinistra, serve ai 20 metri Loftus-Cheek che si aggiusta la sfera sul destro e lascia partire una conclusione millimetrica che si infila nell’angolino. E’ la rete che indirizza definitivamente la sfida. Nelle battute finali ci sarà ancora tempo per vedere un’ottima parata di Sportiello su un tiro ravvicinato di Oristanio, ma il risultato non cambierà più. Grazie a questa vittoria, il Milan sale a quota 15 e raggiunge l’Inter in vetta in attesa della sfida serale dei nerazzurri contro il Sassuolo. Il Cagliari, complice il successo dell’Empoli, scende invece in ultima posizione con appena 2 punti all’attivo.

– foto LivePhotoSport –

