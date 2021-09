Il simbolo “Oliverio Presidente per la Calabria” correlato dal simbolo “Identità calabrese” è stato visualizzato, in pochissimi giorni, da 1.400.000 persone. Un numero assai grande attratto dal verde di un progetto green per la regione, che stoppa il cemento e sottolinea il percorso di un’alternativa autonomista che dia corpo e senso all’identità calabrese, mettendo al bando commissariamenti e politiche neo coloniali.

Così, in 120.000 hanno aggiunto il “like” sotto il simbolo e in 20.000 hanno manifestato la loro piena condivisione per il progetto.

Per una regione in cui più della metà degli elettori non va a votare, esprimendo distanza dai partiti romani e disincanto verso le loro proposte, sono davvero dati positivi ed in controtendenza.

Questo è quello che noi vogliamo anche per il dopo 3 e 4 ottobre: alimentare la speranza prefigurando un futuro positivo con un progetto autonomista, che abbia corpo e cervello dentro la nostra regione e di cui i calabresi siano protagonisti.

Comitato “Oliverio Presidente”