Domani 15 aprile gli studenti del Guerrisi assisteranno alla “lectio magistralis” del professore Luca Mercalli, climatologo e importante figura della cultura nazionale e internazionale, divulgatore scientifico ed uno dei massimi esperti in tema di “Cambiamenti climatici”.

In apertura del programma i saluti della DS Dott.ssa Clelia Bruzzì, del Sindaco Francesco Cosentino, del Senatore Giuseppe Fabio Auddino e del Consigliere Regionale Marcello Anastasi.

Conclusa la “lectio magistralis” seguirà un dibattito moderato dal prof. Sergio Zappone, alla fine della manifestazione culturale sarà assegnato al prof. Luca Mercalli il premio alla “Carriera Scientifica” .

L’incontro si pone nell’ambito del progetto “Grandi Eventi” docente per un giorno. Manifestazione culturale, da anni organizzata dal Liceo Scientifico “M. Guerrisi”, al fine di consentire agli alunni di entrare direttamente in contatto con la cultura variegata e multidisciplinare del nostro tempo attraverso incontri con grandi personalità.

E’ chiaro che sarebbe stato meraviglioso vivere questo momento in presenza sia per le ricadute positive e le sensazioni dirette che gli studenti avrebbero potuto sentire, sia per il significato estrinseco di una lezione in presenza. Purtroppo la pandemia ci sta imponendo necessari distanziamenti e limitazioni.

Il prof. Mercalli ha concesso l’autorizzazione ad effettuarne la registrazione dell’evento, pertanto, l’intera manifestazione sarà messa a disposizione di docenti e alunni al fine di allargare la platea degli uditori e consentire di ampliare i loro saperi cogliendo le opportunità offerte dall’incontro. Tutto ciò contribuirà a far ricordare questo tempo sospeso, non solamente come un momento difficile di isolamento sociale, ma anche come opportunità di crescita collettiva e culturale.

Il Grande evento, organizzato nel solco di una lunga e consolidata tradizione che ha nel tempo offerto l’opportunità agli studenti del Guerrisi di Cittanova di incontrare alcune tra le massime autorità nel campo scientifico, della cultura e della scena sociale, si configura ancora una volta come una importante occasione di arricchimento culturale e di socializzazione del tessuto sociale della nostra scuola che, aprendosi al contributo di idee e di esperienze dei “docenti per un giorno”, dimostra di voler vivere pienamente il suo ruolo formativo ed educativo.

Ospitare un grande e noto personaggio come il Prof. Luca Mercalli consente un’ampia ed approfondita riflessione sul tema epocale dei cambiamenti climatici e contribuisce ad educare i nostri giovani e la comunità scolastica a comportamenti rispettosi dell’ambiente e ad orientarli a scelte di studio e professionali che potranno contribuire ad uno sviluppo eco-sostenibile.

Il prezioso lavoro della Dirigente Dott.ssa Clelia Bruzzì nella realizzazione del progetto è il frutto di un ambiente dinamico e collaborativo che crea i presupposti di crescita professionale per tutto l’ambiente e genera comportamenti virtuosi degli studenti con una ricaduta positiva sullo sviluppo scolastico.

Siamo infatti consapevoli come l’evento non mancherà di richiamare l’interesse di molte persone anche esterne alla scuola e questo sprona a proseguire sulla strada intrapresa per ampliare negli anni l’offerta culturale mantenendo sempre altro il livello qualitativo degli ospiti.

L’augurio più grande che oggi ci sentiamo di formulare è quello di vedere tornare al più presto i giovani a sperimentare la parte più autentica delle attività culturali in presenza.