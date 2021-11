In occasione del Tour della sicurezza sul lavoro, organizzato dalla UIL che ha fatto tappa, a piazza Duomo a Reggio Calabria, un’ altra valida opportunità è stata offerta al liceo musicale Gulli, che memore dell’eccellente esibizione dell’11 giugno scorso a chiusura a.s., s’incammina, come previsto dal Preside Francesco Praticò e dalla coordinatrice, prof. ssa Pellicanò, verso la strada luminosa della Musica.

L’esibizione di ieri, che ha visto protagonisti gli alunni coadiuvati dai docenti,sotto la direzione del Maestro Cettina Nicolosi, presidente del Conservatorio Cilea, è la riprova dell’ eccellenza del liceo Gulli che possiede al suo arco le frecce della competenza e della qualità. Risuonano ancora, è il caso di dirlo, le espressioni di ringraziamento e incoraggiamento del Sindaco e di altre autorità della città di Reggio, che proprio l’11 giugno, sottolinearono l’ importanza del messaggio che i ragazzi del Gulli lanciano alla società civile e alla comunità reggina.

La musica, oltre ad affinare le virtù morali e educare l’orecchio al senso estetico dell’ascolto, si sta assumendo la responsabilità edificante di formare professionalità, di offrire sbocchi lavorativi qualificati e qualificanti.

Doniamo la possibilità a questi giovani talenti di trasformare in realtà i sacrifici e l’impegno quotidiano, curiamone la crescita, sensibilizziamo le Istituzioni affinché abbiano cura di questo settore che ha bisogno di essere sostenuto per portare alto, all’ insegna della Cultura, il nome dell’Italia nel mondo.