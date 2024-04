“Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Vibo Valentia lunedì 15 aprile, insieme a Pasquale Tridico, per sostenere la candidatura a sindaco di Enzo Romeo, in vista delle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimo”.

Lo annunciano, in una nota, i parlamentari del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico, coordinatrice regionale M5S della Calabria, e Riccardo Tucci.

Il primo appuntamento della giornata sarà un incontro, organizzato nella sede del Movimento 5 Stelle, in corso Vittorio Emanuele III, con le associazioni e i sindacati sui temi più scottanti del territorio.

Alle 12 si terrà poi un incontro – nella sede del comitato elettorale della coalizione progressista – con il candidato sindaco Enzo Romeo, i candidati consiglieri e gli attivisti.

Infine, Pasquale Tridico, alle 18, interverrà a un convegno sul welfare organizzato dal Movimento 5 stelle, alla biblioteca comunale, insieme al candidato sindaco Romeo.