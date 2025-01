Il Gruppo politico “Per Cittanova” condanna incondizionatamente gli ultimi atti vandalici perpetrati nei confronti di Associazioni cittadine che hanno avuto il grande merito di allietare e movimentare le ultime festività natalizie nel nostro paese.

Prima i danneggiamenti arrecati alle strutture del Christmas Villafood organizzato dall’Associazione City Fusi, l’altra sera i danneggiamenti arrecati al Villaggio di Natale di Piazza San Rocco allestito all’Associazione Philene.

La nostra solidarietà ad ogni componente delle Associazioni che hanno subito simili atti di teppismo da qualche persona che ancora non ha compreso che la convivenza civile passa non solo dal rispetto delle proprietà private, ma, soprattutto, dal rispetto di tutto ciò che appartiene al pubblico, cioè a tutta la Comunità.

Il successo delle iniziative associazionistiche è noto a tutti e meritorio: hanno proposto e realizzato un’immagine molto positiva della nostra cittadina, gettando le premesse che nei tempi a seguire saranno ancora più capaci.

Purtroppo una minoranza esigua ha inteso, colpevolmente, macchiare la bontà degli sforzi compiuti e sostenuti.

Siamo fiduciosi che l’operato delle Forze dell’Ordine, ivi compresa la Polizia Locale, faccia presto luce su tali atti di violenza e che il responsabile o i responsabili vengano messi nelle condizioni di rendersi conto dei reati commessi, ricevendo le sanzioni possibili, anche per non ripetere mai più simili atti teppistici.

Come già fatto in precedenza, torniamo a chiedere a chi amministra il nostro paese che è necessario proporre una seria riflessione tra tutti coloro che siedono nel Consiglio Comunale per concertare strategie che minimizzino o azzerino tali atti vandalici.

Cittanova merita di essere amata, non aggredita: in questa direzione tutti dobbiamo andare!