“Lo sviluppo e la ricchezza di un territorio si basano fortemente sulle capacità imprenditoriali dello stesso. Per questa ragione il gruppo consiliare comunale del Partito Democratico esprime la propria soddisfazione per l’azione portata avanti dall’assessora alle Attività Produttive Angela Martino che ha promosso la sottoscrizione di un protocollo di intesa finalizzato all’apertura di uno Sportello di orientamento e consulenza per le imprese in collaborazione con Invitalia”. Così in una nota il gruppo comunale del Partito Democratico reggino rilancia l’obiettivo promosso dall’Amministrazione comunale, con l’impegno dell’Assessora alle Attività Produttive Angela Martino.

“L’amministrazione comunale – prosegue la nota – deve puntare ad offrire un sostegno diversificato, qualificato e insieme concreto alle aziende che operano sul nostro territorio e a coloro i quali intendono cimentarsi nell’apertura di un’azienda. Un punto informativo gestito da dipendenti comunali, che così avranno anche modo di accrescere le proprie competenze professionali grazie ad un rapporto professionale costante con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, non potrà che contribuire a realizzare i suddetti obiettivi.

“Continua l’azione sinergica tra la pubblica amministrazione e le aziende del territorio – conclude il Pd – un impegno finalizzato ad incentivare, in questo momento di crisi economica, la speranza legata alle nuove sfide aziendali e commerciali che possano in futuro garantire nuovi indotti di produttività”.