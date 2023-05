Una delegazione del gruppo del Pd in Consiglio regionale ha partecipato, questa mattina, alla giornata di mobilitazione indetta dai sindacati di categoria per chiedere interventi urgenti in materia di forestazione. Una partecipazione che ha voluto testimoniare la piena condivisione delle ragioni illustrate dal documento delle organizzazioni sindacali.

«Una bella giornata per la nostra Regione – spiegano il capogruppo Mimmo Bevacqua e il consigliere Raffaele Mammoliti – che servirà come punto di partenza per avviare la riforma del comparto della forestazione calabrese che necessita di essere modernizzato e messo nelle condizioni di potere operare al meglio. Abbiamo portato la nostra vicinanza alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori di un comparto prezioso per il futuro della nostra Regione. La tutela del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico sono fondamentali per la sicurezza dei cittadini e per lo sviluppo economico. Le richieste che arrivano dai sindacati, come quelle relative al rinnovo generazionale del comparto, all’elaborazione e realizzazione di un piano straordinario di manutenzione del territorio, di prevenzione antincendio e di rimboschimento con la programmazione di nuovi investimenti sono ampiamente condivisibili e vanno sostenute ad ogni livello. Serve adesso che il governo regionale cambi atteggiamento e proceda ad un confronto costruttivo con le forze politiche, sociali e sindacali e sappia avviare un’interlocuzione concreta con il governo nazionale. Condividiamo in pieno anche la scelta dei sindacati di coinvolgere Roma per il proseguo delle trattative e l’avvio di una compiuta riforma di sistema».