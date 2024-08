Il Dialog Festival riprende la sua programmazione, dopo l’autorevole presenza del paesologo Franco Arminio che si è congedato dal folto pubblico di Casignana dicendo “Io vivrei qui con voi, specie adesso che vi ho visti e ascoltati. I luoghi della Locride non hanno eguali, la generosità neppure. Bussate ai governi e promuovete questo territorio, raggiungerete grandi risultati”. Segno tangibile che il confronto e la cultura sono la più grande occasione di dialogo, soprattutto per un territorio intriso di storia e tradizioni come il nostro.

Un dialogo che continua con forme e sfumature diverse, con la celebrazione delle notti delle stelle per le quali è in programma una serata con due eventi d’eccezione. Lo spettacolo “Danzando con le Nereidi”, un percorso tra vari stili e tecniche che i ballerini della associazione sportiva dilettantistica Ajod, diretta dal maestro Natale Nucera, insieme ai ballerini della Danza Dionysos di Siderno, diretta dalla maestra Ivana Sanci, con la partecipazione della neonata RBC (Reverse Ballet Company) di Francesca Spataro, porteranno sul palco, a partire dalle ore 21.00 di lunedì 12 agosto, nell’incantevole scenario notturno della Villa Romana di Casignana, a cui seguirà la suggestiva osservazione del cielo stellato “Usque ad sidera” insieme agli astrofili del Planetario di Reggio Calabria, al Lions Club di Gerace e Sait Società Astronomica Italiana, a cura dell’Archeoclub di Locri guidato da Nicola Monteleone.

L’iniziativa prevede anche la visita guidata del sito archeologico, al solo costo del biglietto di ingresso.

Seguirà, il 17 agosto, presso il borgo antico di Casignana, il concerto in piazza del cantautore Alberto Bertoli, figlio d’arte, che fin da piccolo si è dedicato allo studio della chitarra classica per poi passare alla chitarra blues e a quella elettrica. Un artista di livello per un pubblico che in queste settimane si è dimostrato esigente ed aperto ad ogni forma di arte e dialogo.