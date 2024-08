C’è un clima africano in Calabria, molto rovente da diverse settimane ed in questo weekend avremo un’ulteriore ondata di caldo con temperature che sfioreranno i 40 gradi.

Oggi ci sarà il picco in quanto in alcune aree le temperature saranno tra i 37-40 gradi, specie nel Reggino, in alcune zone invece il termometro si manterrà intorno ai 32-36 gradi ma con prevalente caldo rovente su tutta la regione, ma nei fatti è la tendenza che si manifesterà su tutta la Regione calabrese.

Domani ci sarà un lieve calo delle temperature, ma non si tratta di un “refrigerio”, ma rientreranno nella norma stagionale, ma continuerà a fare ancora molto caldo.