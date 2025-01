Di Luigi Longo

CENTRALE DEL MERCURE – GRUPPO SORGENIA

Il Governatore Roberto Occhiuto rientra dopo l’intervento al cuore e mette tutti in riga, maggioranza e opposizione, sulla “Centrale del Mercure, decido io!”

Da Lino Polimeni ad “Articolo 21” l’affondo del presidente della Regione Calabria non risparmia nessuno, compreso il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Un presidente in gran forma politica ai microfoni di Lino Polimeni, nel suo talk show più seguito in Calabria. Il presidente della Regione Calabria è stato chiarissimo da Polimeni, sull’operazione bipartisan maggioranza e minoranza in consiglio regionale per salvare la centrale elettrica biomasse della Sorgenia. Non ci sono le condizioni ambientali per far continuare a lavorare nel Parco del Pollino, definito dallo stesso, “il più bel Parco d’Europa”, la centrale a biomasse.

È bastata la sua presenza in Consiglio regionale per fermare l’inciucio alle sue spalle, quando era ricoverato per problemi cardiaci. Occhiuto è stato chiaro, “si fa come dico io, diversamente mi dimetto da presidente”. Il gelo in aula, la maggioranza ha fatto quadrato ed in un batter d’occhio, ha mollato l’accordo con le opposizioni.

SANITÀ E REALIZZAZIONE OSPEDALE SIBARI, VIBO E PALMI

Il presidente Occhiuto anche in questo caso è stato chiarissimo, i 3 Ospedali di Sibari, Vibo Valentia e Palmi saranno realizzati. Ad una domanda specifica del nostro direttore Longo è stato fermo ed esplicito sull’ospedale di Polistena, “sarà rafforzato ad iniziare dalla cardiostimolazione creata dal dott. Amodeo: Polistena deve diventare un gioiellino”!

PORTO DI GIOIA TAURO

Ad una domanda specifica del giornalista Longo, nel far pagare dazio e Iva a Gioia Tauro per i contenitori che arrivano fuori dall’Europa, Occhiuto, comprende che si tratta di una vera rivoluzione economica per la nostra Regione, oltre 7 miliardi di euro di entrate ogni anno. Il governatore nel rispondere al direttore di Approdo, “Longo sa più di tutti che portare avanti questa iniziativa, abbiamo contro tutti i poteri forti in Italia. Io non mollo su questa iniziativa”.

CAPITOLO GIUSEPPE FALCOMATÀ

L’opinione del presidente Occhiuto sul sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è stata negativa in tutti sensi, sia sul piano politico che personale, “non vale nulla”. Una diatriba che continuerà viste le ruggini in premessa e che molto probabilmente terrà banco e sarà al centro delle attenzioni politiche regionali in vista delle prossime elezioni, viste le ambizioni del sindaco metropolitano alla candidatura di governatore della Calabria?