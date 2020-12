Il Gnoccuzza Show spopola su Instagram

Di Rosa Fameli Foti

Michele Cucuzza e Charlie Gnocchi si sono uniti in un format interessante partito su Instagram durante il periodo di lockdown. Non è una corrida, ne tanto meno una gara, ma un avanspettacolo stile primi anni ’50 in chiave moderna. Un palcoscenico dove , come dice sempre il giornalista di Striscia Charlie Gnocchi :《 ognuno si presenta con ciò che vuole, anche senza fare niente, a volte non è necessario basta per vincere!》. Ed è proprio così! Le persone escono ed entrano all’interno del talent; troviamo gente comune, dalla mamma di famiglia in attesa del terzo figlio, al manager d’impresa stanco della giornata lavorativa ma felice di mettersi in gioco. E poi musicisti, cantanti, scrittrici erotiche, commesse provocanti ma con ironia e simpatia, maghi esperti sulla falsa riga di Silvan, il bravo Mago Domin, il mitico Jhonny Beo concorrente di Tu Si Que Vales della squadra di Gerry Scotti. E poi la brava e bella presentatrice Iuliana Ierugan, una vera Miss che ha spopolato alcune sere fa. Poi troviamo donne come Luigina che ogni sera fa la sua lunga camminata e si definisce una donna che fa wolking perché la mattina lavorando con il cemento in una grossa ditta, non ha tempo. Ma abbiamo anche la nota Valeria Marini che entra spesso e volentieri. Senza dimenticare la nota sexy di Rocco Siffredi che partecipa attivamente occupando grandi spazi alla programmazione discutendo in modo intelligente sui problemi dei giovani e la sessualità . Charlie sottolinea più volte quanto sarebbe importante nelle scuole inserire figure di spessore mediatico Rocco per chiarire alcuni tabù a ragazzi ed adulti. E poi troviamo personaggi sconosciuti che lavorano grazie al corpo e quindi modelle e indossatrici di intimo, disinibite e fiere della loro fisicità. Insomma un contenitore ricco entusiasmante coadiuvato dai due presentatori amici Cucuzza e Gnocchi. Senza dimenticare personaggi come Marica e le sue colazioni preparate la sera prima per velocizzare la partenza al lavoro del giorno dopo, una sana abitudine di tanti italiani. A differenza di molti Marica lo fa con garbo e attenzione alla linea usando prodotti di qualità; poi abbiamo la comica trasformista SINuSiTeR, che armata di ironia rischia spesso di vincere il tanto agognato Eccitantissimo. E poi tanti altri giovani che sperano di farsi notare con una sola apparizione, in un mondo dove l’apparenza è ciò che conta alla fine. I personaggi sono sempre nuovi, un target ricercato da Charlie, dove spezza una lancia sui social, riuscendo a coinvolgere persone di ogni estrazione sociale. Spesso presenti in modo silenzioso anche noti personaggi della TV come Antonio Ricci, l’autore di Striscia, oppure attori famosi, cantanti noti, di tutto un pó . Poi a sorpresa compaiono figure come il vaccaro, un vero allevatore di animali da trasformazione che ama il suo lavoro. Lui spiega con semplicità la sua giornata e le peculiarità del suo mondo. Una storia che ha toccato particolarmente i cuori di tutti è stata quella di Debora Colombina, da pochissimo rinata donna. Debora era intrappolata dentro un corpo da uomo ma da sempre donna dentro. La sua adolescenza è praticamente iniziata da qualche anno, e con la sua grazia, linee naturalmente femminili sta conquistando la curiosità di tanti in ascolto. Ovviamente la diversità ha sempre catturato l’attenzione del prossimo, ma la storia di Colombina è uno spaccato vero della società odierna di cui nessuno parla. È un argomento difficile e spesso bullizzato perché diverso da target ufficiale che vede il mondo fatto solo da maschi e femmine. Ma non è così.. queste donne nate adesso o uomini a secondo dei casi, ci inoltrano in una dimensione nuova chiamata transgenica, le cosiddette trans. Questi non sono degli extraterrestri ma sono esseri umani con dei geni leggermente modificati. Nascere donna dentro un corpo da uomo come dice Deborah non è una scelta ma uno stato d’animo in cui è felicemente rinata e sta creando pian piano la sua personalità. Per ora Deborah si rende conto della sua bellezza nonostante tutto ( perché il suo cambiamento le ha anche fatto perdere il lavoro!) e spera di diventare famosa e ricca in breve tempo. Ovviamente ci sono le critiche, commenti liberi durante le esibizioni e votazioni, un talent democratico. Charlie è pur sempre un professionista che ci regala emozioni anche di un certo spessore. Nel pomeriggio Charlie dedica uno spazio alla politica colorando quella branchia di vita reale che il telegiornale e la carta stampa ci propina ogni giorno. Un’intervista con solo 10 domande è la sua formula. Tanti i politici invitati e primi cittadini delle città maggiormente colpite dalla pandemia Covid-19. Michele Cucuzza di note origini palmesi; il padre ebbe i natali a Palmi. Il giornalista Charlie Gnocchi artista indiscusso di note trasmissioni TV come Striscia la Notizia di Mediaset e famoso per le sue opere d’arte con la Moka, divenute ultimamente anche una linea di Tshirt molto belle e colorate ( tra l’altro ha scelto tra i concorrenti la sua modella d’eccezione la Moni Biancaneve, una commessa sexy). Quest’ultimo ha ideato un premio per tenere viva la pseudo-competizione: ogni sera in palio una bottiglia di vino il noto “ Eccitantissimo”. La trasmissione ultimamente raggiunge picchi di ascolto non indifferenti, quasi come una trasmissione TV serale del palinsesto nazionale. È palese che la gente è stanca della televisione e cerca nei social un modo per interagire e creare una sorta di abbraccio virtuale, da condividere con il resto del mondo. Lo spettacolo, l’arte sono le forme di creatività che la gente ama, e Charlie nella sua semplicità insieme al buon Cucuzza hanno saputo regalare uno spazio piccolo ma interessante che dura quasi un ora. Appuntamento alle ore 21 ogni sera sul canale instagram di Charlie Gnocchi.