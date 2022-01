Di Clemente Corvo

ll Glorioso Campo di Calcio ” Cesare Giordano” a Gioia Tauro con prossima delibera di Giunta stà per ufficializzare formalmente la sua denominazione. Infatti, l’attivissimo Consigliere di Maggioranza, con Delega meritatamente allo Sport ed Impianti Sportivi, Enzo Filippone, venuto a conoscenza casualmente che il Campo Sportivo, Cesare Giordano, non è stato mai intitolato ufficialmente al grande giocatore ed ex Capitano della Gioiese, scomparso all’età di 26 anni, dopo aver fatto delle ricerche ha avviato le procedure presso il Comune, in modo che venga stilata al più presto una delibera di giunta, per la denominazione ufficiale dell’Impianto Sportivo. Il Campo di Calcio ” in un primo momento Comunale” di Gioia Tauro, fu edificato nel 1934 nel rione stazione , l’ impianto dotato a suo tempo di una Tribuna una Gradinata e terreno in terra battuta, ha accompagnato tutta l’ indimenticabile storia calcistica della Gioiese. Successivamente lo stesso é stato intitolato al Glorioso Capitano della Gioiese ” Cesare Giordano” cittadino di Gioia Tauro, residente in via Siena, nato il 01 12 1930, venuto a mancare per una banale infezione il 05 06 56 alla giovanissima età di 26 anni, il campo ha avuto fino ad oggi una giusta intitolazione, ma semplicemente verbale. Infatti dopo la scomparsa dello stesso, durante l’opera di pitturazione che stava eseguendo intorno al 1957 un famoso pittore Gioiese, Cecé Formica, avvicinato dal compianto ed indimenticabile Pasquale Stanganelli gli disse di scrivere sulle porte di ingresso del campo ” Cesare Giordano”. Il noto è famosissimo maestro della corrispondenza locale Dottor Gioacchino Saccà, da noi intervistato ci ha detto con grande emozione: ” Ricordo il giorno del funerale di Cesare, dove era presente non solo tutta la città, ma anche la Piana ed al termine dello stesso, il compianto Pasquale Stanganelli propose alla città di intitolare lo stadio al Mitico Capitano” . Da lì la denominazione di “Cesare Giordano” . Di grandissima rilevanza sono state le informazioni elargite dal Professore Franco Crudo, che con il suo impegno ha sempre dato grande lustro al Comune di Gioia Tauro, dove lui si é adoperato con grande determinazione per un trentennio. È stato sempre segretario con grande disponibilità e trasparenza nella stessa Lega Calcio Giovanile locale, dove è stato responsabile locale, compito attualmente assunto da un altro illustre ” Antonio Pisano” Lo stesso Crudo nella dirigenza dell’ A. S. Idemar Gioia ha contribuito notevolmente alla Vittoria del Titolo Regionale di Campioni Allievi nel 1984, con i ragazzi di Gioia Tauro . Ricorda nella circostanza, con grande orgoglio la figura di suo Padre , che organizzò

un incontro amichevole il 31 Gennaio 1933, tra la squadra U. S. Attila Sallustro di Gioia Tauro ed il Napoli, in in quel periodo il Campo Sportivo a Gioia Tauro, si trovava nei pressi dell’attuale cinema Politeama. Lo stesso negli anni successivi è stato dirigente della Gioiese. Dopo aver ricordato anche se in maniera sintetica importanti passati calcistici nella città di Gioia Tauro, ritornando al Cesare Giordano, bisogna evidenziare Il terreno di gioco che ha cambiato volto, essendo lo stesso attualmente in erba sintetica. Visti i lavori di ristrutturazione per l’omologazione alle gare ufficiali nello stesso Campo, ci si augura che prima della fine del Campionato attuale di Promozione, lo si possa inaugurare con la Formale Ufficializzazione Comunale in Memoria del Grande Atleta Gioiese e nello stesso tempo si possa festeggiare la vittoria della Gioiese nel campionato di Promozione che le permetterebbe di approdare nel Campionato di Eccellenza. Sarebbe una giornata di sport memorabile per il Calcio Gioiese!