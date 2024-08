Il gioiese Natale Tornatora intervistato da La 7 per parlare della fuga dei medici italiani verso Dubai

Natale Tornatora, gioiese di origine e marketing manager di una società specializzata nel facilitare il trasferimento dei medici italiani a Dubai, è stato recentemente intervistato da La 7 per discutere un fenomeno sempre più rilevante: la fuga dei medici italiani verso l’estero.

Durante l’intervista, Tornatora ha esposto con chiarezza le ragioni che spingono un numero crescente di professionisti sanitari a cercare migliori opportunità lavorative fuori dai confini nazionali. “I medici italiani sono tra i più qualificati al mondo, ma spesso si trovano a lavorare in condizioni insostenibili, con retribuzioni non commisurate alle loro competenze e con una mancanza di supporto adeguato da parte delle istituzioni,” ha dichiarato.

Nonostante il suo ruolo consista nel facilitare questi trasferimenti, Tornatora ha espresso profonda preoccupazione per l’impatto che questa emorragia di talenti sta avendo sul sistema sanitario italiano. “Il nostro Paese non può permettersi di perdere professionisti di così alto livello,” ha sottolineato. “È essenziale che il governo prenda immediatamente provvedimenti per migliorare le condizioni lavorative e valorizzare le competenze dei medici all’interno del sistema sanitario nazionale.”

Tornatora ha anche offerto alcune riflessioni su possibili soluzioni, evidenziando la necessità di investire in infrastrutture, aumentare le retribuzioni e garantire un ambiente di lavoro più sicuro e stimolante. “Questi sono solo alcuni dei passi necessari per invertire la tendenza e trattenere i nostri talenti in Italia,” ha affermato.

L’intervista ha messo in luce non solo le problematiche attuali, ma anche la determinazione di chi, come Tornatora, nonostante abbia trovato successo aiutando altri a partire, continua a sperare in un futuro migliore per la sanità italiana. “È tempo che le istituzioni ascoltino le esigenze dei medici e prendano misure concrete per rendere la sanità italiana un settore di eccellenza,” ha concluso.

La partecipazione di Natale Tornatora a questa intervista rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione su un tema cruciale per il futuro del nostro Paese, con l’auspicio che il dibattito possa portare a interventi tempestivi e mirati da parte delle autorità competenti.