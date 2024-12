Un eroico gesto quello di un Vigile del fuoco che ha evitato una tragedia nella mattinata a Paludi nel Cosentino, dove le fiamme hanno avvolto un’abitazione nella quale era rimasta intrappolata all’interno una donna.

Luigi Greco, il nome del Vigile del fuoco, in quel momento fuori servizio, è stato il primo a notare l’incendio ed è subito intervenuto e senza esitare un solo istante, ha iniziato a combattere le fiamme, arginandole fino all’arrivo del distaccamento di Corigliano-Rossano.

Una volta giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno domato l’incendio e messo in salvo la donna, che fortunatamente è rimasta illesa. Le operazioni di spegnimento sono durate oltre un’ora, lasciando i vigili esausti ma soddisfatti per il lieto fine.

Indagini in corso per stabilire l’origine dell’incendio.