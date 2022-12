“Esistono nella nostra regione qualificatissime attività che coinvolgono migliaia fra bambini e adolescenti ed il cui operato non può non essere riconosciuto dalle istituzioni. Con questo spirito, ho concesso alla Scuola di Recitazione della Calabria, diretta da Walter Cordopatri, il patrocinio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria”: è quanto fa sapere lo stesso Garante, Antonio Marziale.

“In sei anni di lavoro – spiega il Garante – la Scuola ha registrato l’adesione di oltre mille minori desiderosi di formarsi all’espressione artistica e, di conseguenza, ad affrontare il palcoscenico della vita, alcuni dei quali in via di affermazione su scala nazionale e internazionale, offrendo della nostra regione al mondo uno dei tanti aspetti positivi”.

“Ho notiziato della decisione il presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, che mio tramite fa giungere le proprie congratulazioni alla Scuola di Recitazione della Calabria, in attesa di insieme incontrarli nei giorni a venire”: conclude Marziale.