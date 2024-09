L’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti” di Cittanova ha ospitato stamane il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, che insieme al sindaco Domenico Antico e alla dirigente scolastica Antonella Timpano, ha incontrato gli studenti e i docenti.

“Vi assegno il primo compito per casa – ha detto il Garante ai bambini – e consiste nel dire a mamma e papà che quando la scuola chiama loro devono essere presenti, perché anch’essi sono scuola e voi siete più importanti di ogni altro impegno”.

Il Garante si è soffermato sul valore della scuola: “Che è libertà – ha detto Marziale – perché solo il sapere ci rende liberi”, rievocando i suoi viaggi in Africa: “Dove i bambini non mi hanno chiesto cose da mangiare, ma colori e album da disegno, altrimenti disegnano col ditino nel fango. La scuola è il diritto più importante per tutti i bambini”.

Rivolgendosi ai docenti, il Garante ha detto: “Voi meritate rispetto, perché ogni giorno seguite questi bambini con dedizione ed impegno e siete chiamati a “lasciare il segno”, perché questo significa insegnare. Sono certo siate tutti animati da vocazione, come la stragrande maggioranza dei vostri colleghi, perché se alla base del vostro lavoro non vi è vocazione sarebbe perfettamente inutile stare in questo contesto”.

All’incontro erano presenti anche il vicesindaco Francesco Sgambetterra, l’assessore Rita Morano, il consigliere Francesca Caminiti, il già vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria Francesco D’Agostino.