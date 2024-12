Nella giornata di ieri, 10 dicembre 2024, il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria Avv. Ernesto Siclari ha fatto visita in Milano al Dott. Roberto Bettiga, Garante dell’Infanzia e adolescenza per la Regione Lombardia che da qualche tempo ha assunto anche l’incarico per la disabilità.

In un clima di cordialità e accoglienza, l’incontro ha consentito ai rappresentanti degli organismi di procedere ad un interessante confronto sulle reciproche esperienze di assistenza e tutela delle fragilità e gettato le basi per un accordo di sinergia e dialogo tra gli Istituti di Garanzia presenti sul territorio nazionale, una vera e propria rete di collegamento e raffronto, utile a mutuare le esperienze virtuose e correggere eventuali criticità riscontrate sui territori.

Il prossimo appuntamento sarà a Reggio per proseguire sull’intrapresa strada della collaborazione reciproca.