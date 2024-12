Un quarantenne è indagato per l’omicidio della compagna, una donna di 27 anni trovata impiccata nella doccia della loro abitazione a Caldiero nel Veronese. Ad avvertire i carabinieri è stato lo stesso uomo del ritrovamento del cadavere, avvenuto domenica scorsa.

Secondo il racconto dell’uomo, la 27enne si sarebbe suicidata utilizzando il tubo flessibile della doccia. La Procura di Verona ha iscritto l’uomo per permettere la nomina di consulenti in vista dell’autopsia. Sono state già sentite alcune persone informate sui fatti ed è stato disposto il sequestro dell’abitazione. La vittima è Cristina Pugliese, 27 anni. I Carabinieri di Tregnago e di San Bonifacio (Verona) erano intervenuti in seguito alla segnalazione del compagno che aveva dato la spiegazione del presunto suicidio. Il Procuratore capo di Verona Raffaele Tito in una nota precisa che “per consentire al compagno della donna di poter esercitare tutte le garanzie di legge, il medesimo è stato iscritto sul registro degli indagati per il delitto di omicidio volontario”. Cristina Pugliese, originaria di Marina di Gioiosa Ionica, lascia una bambina di 5 anni.

Cristina Pugliese