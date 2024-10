Nel pomeriggio si è verificata una sparatoria nel quartiere Lampanaro di Crotone. Sul luogo sono presenti numerose auto di Polizia, Carabinieri e della Guardia di Finanza. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero due feriti a colpi di pistola, uno dei quali è in condizioni gravi. Gli operatori del 118 sono subito giunti sul posto ed è stato allertato anche l’elisoccorso. I feriti sono stati portati in ospedale. Indagini in atto da parte dell’Arma dei Carabinieri affidate al Nucleo Investigativo dei Carabinieri della Compagnia di Crotone. La prima ipotesi è che la sparatoria sia avvenuta al culmine di una lite.

AGGIORNAMENTO

Anche se sono frammentarie le notizie, l’uomo coinvolto nella sparatoria è giunto cadavere all’Ospedale “San Giovanni di Dio”, si chiamava Francesco Chimirri, pizzaiolo a Isola Capo Rizzuto, notissimo per la sua attività sul social Tik Tok. L’altro uomo coinvolto nella sparatoria è un un poliziotto, ferito in modo serio e la cui arma di ordinanza è rimasta sul luogo della sparatoria.

Ribadiamo che le notizie sono frammentarie, ma sembra che al termine di un inseguimento, il poliziotto avrebbe ucciso il pizzaiolo a colpi di pistola. I motivi sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Dopo la sparatoria il poliziotto ha anche rischiato il linciaggio da parte di alcune persone presenti sul luogo che lo hanno colpito a calci e pugni ed anche con un bastone, provocandogli gravi ferite per le quali è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale di Crotone.