Non ce l’ha fatta il 63enne di Roggiano Gravina (in provincia di Cosenza) che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente autonomo mentre era alla guida del suo trattore

Per l’uomo, all’inizio parso piuttosto vigile, si è poi subito temuto il peggio poiché sarebbe stato scaraventato a terra subendo dei seri danni all’addome. Le sue condizioni erano apparse gravi ai sanitari del 118 arrivati sul luogo dell’accaduto e gli stessi, per ragioni terapeutiche, avevano disposto l’immediato trasferimento tramite l’ambulanza al nosocomio della città dei bruzi.