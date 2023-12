Un uomo identificato, M.C. di 41 anni è stato arrestato a Lattarico nel Cosentino con l’accusa di aver maltrattato per anni la moglie, malata oncologica e invalida al 100%, di 34 anni.

Violenza con calci, pugni, percosse, insulti e violenza verbale e psicologica durati anni da parte dell’uomo, noto già alle forze dell’ordine per il reato di maltrattamenti in famiglia. Le aggressioni si consumavano anche davanti ai due figli minori della coppia e in situazioni in cui la donna non aveva possibilità di difesa in quanto già provata dalla malattia. A porre fine alle quotidiane aggressioni sono stati i carabinieri della locale stazione per una denuncia partita dalla famiglia, i quali hanno fatto scattare le manette nei confronti dell’uomo.