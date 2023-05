Una tragedia a Corigliano-Rossano, un 37enne bracciante agricolo, avverte un malore cardiaco viene chiamato il 118 che arrivando sul posto arriva un’ambulanza senza medico, ma cercando di fare il possibile per farlo rianimare, ma a quel punto non hanno potuto fare altro che chiamare un’altra ambulanza stavolta con il medico a bordo, dopo circa 40 minuti, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 37enne.

Al momento del malore l’uomo si trovava con i suoi familiari e gli stessi vogliono vederci chiaro ed hanno sporto denuncia presso la Procura della Repubblica del tribunale di Castrovillari, ipotizzando ritardi nei soccorsi.