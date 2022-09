L’Hospice Via delle Stelle è da sempre un punto di riferimento della nostra istituzione ed entrare a far parte del suo Direttivo è per me motivo di orgoglio ma so bene anche, che il compito che mi attende non è dei più facili. Sono consapevole che l’unico modo per ringraziare chi mi ha dato fiducia, è quello di mettere incondizionatamente al servizio di ammalati e delle loro famiglie, tutto il mio impegno nella struttura sanitaria per garantirne il buon andamento e l’ulteriore progresso. Ringrazio il dottor Trapani Lombardo che mi ha preceduto alla guida della Fondazione, per aver sostenuto e lottato per il settore dell’assistenza ai malati terminali ma, adesso, insieme a tutto il personale e al Consiglio di Amministrazione al quale esprimo la mia gratitudine, dobbiamo affrontare una sfida ancora più ardua che ci vedrà e mi vedrà impegnato in prima linea, per migliorare sempre di più l’Hospice Via delle Stelle e il settore delle cure palliative. In tale ottica, mi aspetto l’attenzione e il supporto delle parti attive e delle istituzioni locali e regionali che saranno da me coinvolte nelle iniziative e nei progetti che metteremo in campo per dare un senso, una dignità e una qualità della vita a tutte quelle persone colpite da malattie inguaribili e ai loro familiari, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza. Le cure palliative nella medicina moderna sono fondamentali, indispensabili e la vita del malato terminale è importante sino alla fine. Medici, infermieri e operatori sociosanitari continueranno a donare cure, amore, attenzione ai malati terminali e anche se, il loro lavoro è molto duro e spesso poco riconosciuto, la società e chi amministra non deve mai dimenticare che questi uomini e donne sono “angeli” professionisti. Una cosa è certa, durante il mio mandato si continuerà a perseguire la strada della gentilezza e a nessuno mancheranno mai attenzioni, assistenza, aiuto. Perdere un caro è certamente qualcosa di terribile, ma sapere di essere stato al suo fianco fino all’ultimo ed averlo assistito nel migliore dei modi, affiancato da personale preparato e competente, è rincuorante. Buon lavoro a tutti noi.

Dottore Vincenzo Nociti

Presidente Fondazione Hospice Via delle Stelle

Il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri RC

Dottor Pasquale Veneziano

L’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Reggio Calabria augura buon lavoro al dottor Vincenzo Nociti per la neo nomina a Presidente della Fondazione Hospice Via delle Stelle.

Il dottore Nociti entrando nel Consiglio direttivo, retto sino al 31 agosto dal dottor Vincenzo Trapani Lombardo che ringraziamo per il lavoro svolto sino ad oggi, sarà sicuramente un valore aggiunto per la struttura sanitaria della città.

L’esperienza, la dedizione, la professionalità, l’innata sensibilità ma soprattutto, la capacità di dialogare con tutti e la visione d’insieme del dottore e collega Nociti, nonché la sua saggezza nel portare a soluzione i problemi, sarà fondamentale per garantire all’interno dell’Hospice la migliore qualità di vita possibile ai malati terminali e un sostegno concreto alle loro famiglie.

Ad affiancare il neo Presidente, ci sarà un team di professionisti che ringraziamo per l’impegno e il lavoro che garantiscono ogni giorno: tutti loro sono indispensabili nella struttura sanitaria e, in stretta sinergia con il Direttivo, continueranno ad operare al massimo, a tutti i livelli confermando l’eccellenza che contraddistingue in campo sanitario questa nostra preziosa e fondamentale struttura.

Hospice, Nociti nuovo Presidente. Cannizzaro: “felice che la guida di questo fiore all’occhiello sia affidata ad un professionista serio come lui”

“Nominare il Dr. Vincenzo Nociti nuovo Presidente dell’Hospice di Reggio Calabria significa affidare una certezza ad una certezza. Sono felice pertanto che il Consiglio d’amministrazione della Fondazione Via delle stelle abbia deciso di affidare la guida della struttura ad un professionista serio, esperto e preparato come lui. L’Hospice, punto di riferimento non solo per la Città ma anche per la Provincia, ha bisogno di grandi attenzioni e professionalità per mantenere i livelli di qualità del servizio raggiunti fin qui e puntare ad accrescerli. Chi dunque meglio di Enzo?”

Così l’On. Francesco Cannizzaro, intervenendo sulla nomina del nuovo presidente dell’Hospice di Reggio Calabria, avvenuta proprio in queste ore, ufficializzando il passaggio di testimone con l’uscente storico Presidente Trapani Lombardo.

“Ci tengo a ringraziare il Dr. Vincenzo Trapani Lombardo – aggiunge il Deputato reggino – guida tenace e avveduta, con cui abbiamo condiviso battaglie che spesso ci davano per sconfitti ben prima di iniziare. E invece abbiamo ottenuto risultati incredibili, uno su tutti l’accreditamento per la prima volta in Regione. Abbiamo tutelato questa struttura prendendola per mano e portandola qualche anno fa alla salvezza definitiva. È bello oggi pensare con serenità al futuro, a progetti importanti.

Sulla falsa riga del passato recente quindi, sono certo realizzeremo grandi cose anche con il nuovo Presidente Enzo Nociti. L’Hospice rappresenta una delle realtà più belle di tutto il territorio reggino, un fiore all’occhiello di cui andare orgogliosi tutti. Personalmente – confessa Francesco Cannizzaro – ne vado fiero come poche altre battaglie. Rientra nel più ampio quadro di sviluppo della Sanità guidato dal nuovo corso regionale, con a capo il Presidente e Commissario ad acta Roberto Occhiuto, di cui non faremo mancare il fondamentale apporto.

Adesso – conclude il parlamentare di Forza Italia – bisogna darsi nuovi ambiziosi obiettivi, quali magari l’aumento dei posti letto, l’ampliamento delle strutture e del personale, per rendere l’Hospice Via delle Stelle punto di riferimento non solo per tutta la Provincia di Reggio ma ben oltre i nostri confini.”