Di Fameli Foti Rosa

Il noto medico scrittore Dott. Santo Gioffre’, sabato 27 luglio presso l’area antistante la libreria Arcadia di Palmi(Rc) oggi Mondadori Point, ha presentato il suo ultimo capolavoro “Evasioni d’amore”. Un piccolo libro ricco di emozioni forti, in parte autobiografiche. Sono cinque storie, la prima scritta dopo diverse ricerche fatte dallo stesso Gioffre’ durante i suoi studi universitari tra Sicilia, Calabria e Napoli, inerenti ad una giovane nobile della famiglia Spinelli ai tempi duchi, e un musicista Giovan Battista Pergolesi, ambientata a Seminara il paese natio dello storico. Le altre storie raccontano in parte vicissitudini autobiografiche della famiglia del Gioffre’, riguardanti suo padre e la cruente storia della prima moglie, morta per tubercolosi durante il parto di due gemelli, anch’essi deceduti. La madre del dott. Gioffré, Maria, conosceva la prima consorte di suo padre. Lo scrittore racconta egli stesso, attraverso i ricordi della madre, che ne parlava spesso e la ricordava con affetto; tra l’altro conservava un carteggio di lettere nonostante lei non sapesse leggere ma sapeva firmare appena. Un triangolo vissuto ma accettato dalla madre che ha cercato di aiutare il marito sia nella vita che nel lavoro oltre nella crescita dei figli. Nei cinque racconti Santo fa un viaggio idilliaco nei suoi ricordi d’infanzia e attraverso il labirinto intrecciato dei racconti della madre e del padre. Un padre forte che, a causa della malattia della moglie, fù costretto a starle vicino per curare la sua malattia degenerativa e destinata al peggio. Il piccolo Santo ricorda i tantissimi sacrifici del padre che, nonostante un umile contadino, ha saputo adoperarsi ed ha sacrificato se stesso per la famiglia, riuscendo con grossi sacrifici a farlo studiare e farlo diventare il noto professionista che è oggi. Il dott. Gioffré in questo libro parla dei dimenticati, la “terza classe” che oggi non esiste più, ma ai tempi dei suoi genitori classificava la società in fasce economiche e che lui con occhio attento ha osservato. Attraverso le sue ricerche tra Calabria e Napoli ha raccontato anche dei nobili, coloro che avevano resa ricca e prosperosa la sua città natale. Un libro che parla di messaggi di aiuto, di suoni di campane, di lavoro, di sacrifici, di momenti di gioia e momenti di tristezza. Eventi struggenti, a volte disumani, alcuni ancora sconosciuti alla società. Si parlerà anche di tante malattie e della spagnola; una malattia fortissima e fulminante, che toccò tutto il mondo nei primi anni del ‘900 ( tra 1918-1920). Un’altra malattia del periodo era tubercolosi e la depressione post-partum; una malattia “ da ricchi”, a cui la povera gente non poteva e non doveva ammalarsi, poiché troppo costosa e spesso incompresa. E poi una piaga della guerra, ancora oggi attuale, ed i bombardamenti aerei durante la prima guerra mondiale; che attraverso i gas nervini, anche detti gas mostarda; molte persone persero la vita in un istante per le complicazioni che diedero queste sostanze a contatto del corpo umano. Tutte queste tematiche trascineranno lo scrittore e il lettore a fotografare con partecipazione emotiva, eventi sociali di discriminazione e ingiustizie umane, anche in terra di Calabria. Il Dott. Santo Gioffré è nato a Seminara ( Rc), da diversi anni abita a Palmi ( Rc). Un calabrese che ha girato il mondo, diviso tra professione, politica, ricerche storiche e scrittura. È stato autore di un famoso libro, poi divenuto film, “Artemisia Sanchez” edito nel 2008 dalla Mondadori. La Rai ha trasformato questa storia in fiction TV , con la partecipazione di Lucio Dalla, il noto cantautore e musicista; egli curò le musiche e prese parte anche come attore. Nel 2020 Santo Gioffré vince il premio Cronin, nel 2021 è stato Medico Scrittore dell’anno. Nel 2022 ha vinto un altro riconoscimento internazionale il “Tulliola-Flippelli” per la letteratura, e poi il premio per la scrittura della società Dante Alighieri. Ricordiamo anche i suoi best sellers “l’opera degli Ulivi” (2018) e “Fedia” nel 2022, e il saggio “Ho Visto. La grande truffa nella sanità calabrese” del 2020 che gli ha fatto attribuire il premio “Saverio Italiano”nel 2021. Evasioni d’amore è quasi un’opera di rottura tra le ultime creazioni. Santo Gioffré: 《 è un libro di racconti reali, accaduti nel corso degli anni , il primo si riferisce alla fine del ‘700, una ricostruzione di una storia d’amore tra il noto musicista Pergolesi e tra una principessa la figlia del Principe di Seminara. Gli altri quattro racconti sono in parte autobiografici e girano intorno all’amore in parte dissacrante, e alle tragedie umane 》. Alla serata erano presenti sul palco l’avvocato Dott. Salvatore Costantino già Sindaco di Seminara, e la dott.ssa Annarosa Macrí, giornalista RAI e scrittrice. Entrambi amici dello scrittore ma perfidi e scrupolosi recensori. La stessa giornalista ha dichiarato di aver letto il libro senza pensare a chi l’avesse scritto. L’avvocato Costantino ha sottolineando che in alcuni passi del libro del Gioffré gli ricordava un autore spagnolo, Garcia Marquez, vista la facilità e fluidità del racconto, ma allo stesso tempo intrigante e complesso con tematiche forti. Racconti di vita vissuta, storie vere, con alcuni versi in lingua dialettale calabrese, la lingua del popolo, gente semplice ma con grandi speranze e forti emozioni, che rendono semplicemente un libro di grande intensità. La dott.ssa Anna Rosà Macrí già inviata Rai a Palmi per lavoro, ricorda con affetto il suo incontro con volti noti e artisti palmesi come Leonida Repaci in particolare. La Macrí ha sottolineato quanto la terra di Calabria sia stata generosa e abbia regalato i natali a scrittori, musicisti, attori, famosi nel mondo. La dott.ssa Anna Rosa ritorna tra le vie di Palmi :《 sono stata diverse volte a Palmi, ma se pensiamo che attraversando solo alcune vie di Palmi, tutto ci ricorda artisti e letterati legati a grandi opere come Leonida Repaci, Pietro Milone, il compositore Nicola Manfroce, il maestro Francesco Cilea, ancora oggi ricordato per le sue opere in tutti i teatri del mondo. Tutto questo ci fa capire quanto sia ricca questa terra di artisti e scrittori importanti》. La giornalista Macrí suggerisce di creare una toponomastica con una cartina che indichi i luoghi e le case di tutti questi poeti, musicisti e scrittori, per poterne conoscere le storie e i vissuti, nonostante la maggior parte di essi si sia trasferita in altri luoghi d’Italia e del mondo. Il libro di Santo Gioffré suggerisce di leggerlo solo se si ha una corazza e un carattere forte, perché lo stesso libro, nonostante non sia un libro difficile da leggere, fluente e piccolo in se, raccoglie forti emozioni e tematiche dure e difficili. Aggiunge la giornalista che non tutti sono pronti a questi racconti. Lo stesso autore parlando di un ricordo che riguardava la madre, durante un momento difficile della sua vita, si è commosso. Non resta che leggere questa meraviglia “ Evasioni d’amore” con un’accattivante copertina tratta dalle opere di Edvard Manchester dal titolo “ Malinconia” edito da Castelvecchi. Lo potete trovare su Mondadori store e in tutte le piattaforme online.