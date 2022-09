Il dodicesimo Congresso regionale della Uil Calabria ha confermato Santo Biondo nella carica di Segretario generale.

La decisione è giunta, all’unanimità, al termine dei lavori congressuali che si sono svolti presso l’auditorium “Unità d’Italia” di Roccella Jonica.

La due giorni congressuali della Uil Calabria, che ieri ha vissuto una giornata intensa presso l’hotspot per i migranti operativo al porto “Delle Grazie” di Roccella Jonica, è stata conclusa dall’intervento del Segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

“Il Paese non cammina alla stessa velocità, ma ci sono diseguaglianze territoriali e sociali che riguardano in particolare il nostro Mezzogiorno”. È quanto ha dichiarato il Segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, che sta partecipando, oggi, al Congresso della Uil Calabria, in corso di svolgimento a Roccella Jonica, nel territorio della Locride.

“C’è un Sud del Sud – ha proseguito Bombardieri – che, in particolare in Calabria e nella Locride, ha bisogno di interventi concreti e non di proclami elettorali. È fondamentale, quindi, identificare gli obiettivi di sviluppo e le infrastrutture materiali e sociali necessarie per restituire dignità alle popolazioni di queste terre. Non possiamo più accettare – ha sottolineato il leader della Uil – che sia la geografia a determinare la crescita e la vita delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate, dei pensionati e dei giovani: è ora di dire, basta a queste ingiuste diseguaglianze”.

“Le persone ora stanno male, ora sono vessate dall’inflazione, ora sono sommerse dalle bollette. Eppure – ha concluso Bombardieri – il decreto aiuti bis continua a prevedere solo 2 miliardi e mezzo su 17 a favore di lavoratori e pensionati: ribadiamo, dunque, il nostro giudizio di insufficienza nei confronti di questo provvedimento”.

Nella sua relazione il Segretario generale della Uil Calabria, Santo Biondo, ha rilanciato la “Vertenza Calabria”.

“Dopo il venticinque settembre – ha detto Biondo – occorre lavorare sodo affinché questa “Vertenza Calabria” diventi una richiesta che l’intera classe dirigente avanza nel rapporto con i vertici nazionali. Una rivendicazione di carattere regionale, che vi trovate nel dettaglio nella versione integrale, che attenziona cinque punti: Strada statale Jonica 106; Zes; porto di Gioia Tauro; Alta Velocità ferroviaria e assunzioni di personale nella sanità”.

“Sulla Vertenza Calabria – ha concluso Biondo – è utile riaccendere i riflettori, soprattutto, in questa fase pre elettorale in cui la politica appare distratta davanti alle richieste che pervengono dai territori. Occorre rilanciare questa vertenza, deve diventare la battaglia di tutta la Calabria”.