RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Precari della scuola senza stipendio da settembre, ci racconta tutto Fazzari Vincenzo insegnante di tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica presso IPSIA DI SIDERNO ormai è una situazione insostenibile sono 5 mesi che non riceviamo un euro pur lavorando con lo stato avendo un contratto annuale sono anni che ci ritroviamo in questa situazione stipendiale adesso basta non ne possiamo più NOI PRECARI SIAMO ABBANDONATI DALLO STATO. Sostituendo il docente curriculare annualmente e coprendo le molte cattedre in assenza di docente da settembre a giugno ma il primo stipendio lo riceviamo a Marzo non ne possiamo più. Aiutateci siamo 15.000 precari senza stipendio da settembre.