Il Cpia ,Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti, di Bova Marina e’ pronto ad accogliere il prossimo anno scolastico i corsisti per il primo livello

Di Enza Cavallaro

Il Cpia è una istituzione scolastica dotata di una propria autonomia organizzativa, didattica e gestionale, che realizza un’offerta formativa finalizzata a favorire e sostenere l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione adulta a bassa scolarità, italiana e straniera, con particolare riferimento alla lingua italiana, nel quadro delle indicazioni europee in materia di educazione degli adulti, e nell’ambito delle azioni volte alla ridefinizione dell’assetto organizzativo e didattico dei percorsi di istruzione per adulti. Il Centro di Bova Marina si trova in via Montesanto, nei locali dell’Istituto Comprensivo ma dipende dalla sede centrale di Reggio Calabria ed e’ guidato dal dirigente dott. Gaetano Marciano che dirige tutti i centri che vanno da Palmi a Monasterace con i nove distretti di Roccella, Gioiosa,Locri, Bova Marina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Palmi, Cittanova e Polistena.Il Cpia è articolato in una Rete Territoriale di servizio – Rts – e opera in collaborazione con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni nonché con gli organismi che si occupano di prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico, dell’integrazione sociale dei disabili e degli emarginati, dell’accoglienza degli immigrati. Il Centro bovese realizza percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana fino ai titoli attestanti la conoscenza della lingua italiana fino al livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Dall’anno scolastico 2022-23 a Bova Marina, i corsisti potranno seguire, altresì, percorsi di primo livello finalizzati sia al conseguimento del titolo conclusivo del Primo ciclo di istruzione – 1° periodo didattico – sia alla certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione – Secondo periodo didattico.A tal proposito noi abbiamo incontrato il dirigente scolastico Gaetano Marciano che, visibilmente felice, ha dichiarato:” sono molto soddisfatto per essere riuscito ad ottenere le risorse di organico sufficienti ad erogare questo servizio che, a Bova Marina, mancava da qualche anno. Sono grato, oltre che a tutto il personale Docente e non Docente del distretto di Bova Marina del Cpia, anche al Dirigente dell’ambito scolastico provinciale di Reggio Calabria, Dott. Alessandro Nicodemi che, ancora una volta, ha compreso le necessità del nostro territorio e ci ha assegnato le risorse necessarie a far ripartire, dopo anni, questi percorsi. Finalmente potremo venire incontro agli adulti , in discreto numero, del territorio bovese”