C’è una buona notizia in materia di pandemia, ovvero che diminuiscono i ricoveri in area medica in Calabria, secondo l’ultimo rilevamento Agenas, ci sono circa 40 ricoveri in due settimane, come se il Covid si stesse allontanando dagli ospedali.

Nel monitoraggio Agenas c’è ancora l’11% dei ricoveri in area medica e un – 1% in terapia intensiva. Anche se rispetto al trend nazionale che è del 30%, la media è alta.

Anche se come si sa dalle parole del governatore Roberto Occhiuto, c’è stato un aumento dei posti letto Covid nella nostra regione, in quanto si è passati da 966 a 1.084 in area medica e da 174 a 202 in terapia intensiva.