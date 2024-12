Giovanni Muraca, consigliere regionale del Partito Democratico, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Guido Laganà, ex assessore regionale e figura di primo piano nella politica calabrese degli anni ‘70 e ’80, avvenuta qualche giorno fa. Uomo di grande cultura, politico lungimirante e instancabile promotore di iniziative per lo sviluppo del territorio, Guido Laganà lascia un vuoto incolmabile nella comunità calabrese.

Nella sua lunga carriera politica, Guido Laganà ha ricoperto ruoli chiave come assessore all’Agricoltura e al Turismo nelle Giunte regionali guidate da Bruno Dominijanni e Rosario Olivo. Le sue iniziative legislative hanno segnato profondamente la Calabria, con interventi innovativi come la legge sull’imprenditorialità giovanile, la norma sul “Paese albergo” e quella sulle cooperative giovanili. La sua visione ha contribuito a delineare politiche di sviluppo che hanno lasciato un segno tangibile nel tessuto economico e sociale della regione.

Guido Laganà è stato anche un raffinato intellettuale e un uomo profondamente legato alla sua terra. Fondatore di associazioni culturali e centri studi, come il centro studi “Don Milani”, ha dedicato la sua vita a promuovere il dibattito culturale e la crescita della società calabrese.

“Con Guido Laganà se ne va una figura d’altri tempi, capace di coniugare un profondo senso delle istituzioni con una visione moderna dello sviluppo territoriale. Il suo impegno per la provincia di Reggio Calabria e per la Calabria rimarrà un esempio di dedizione e amore per il proprio territorio” -, ha dichiarato Giovanni Muraca -. Alla sua famiglia e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui, giungano le più sentite condoglianze. Proveremo a portare avanti i valori e le battaglie che Guido Laganà ha rappresentato con grande dignità e passione”.