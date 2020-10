Matteo Renzi (Italia Viva)

Un pensiero commosso in memoria della Presidente Jole Santelli, una donna che ha dimostrato di esser una grande combattente. Le mie condoglianze più sentite alla famiglia, agli amici ed ai suoi colleghi di Forza Italia

Matteo Salvini (Lega)

Andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. La Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità.

Buon viaggio cara Jole.

Calabria: cordoglio dei 5 Stelle per la morte della presidente Santelli, “ricorderemo lo spirito combattivo, esemplare, con cui ha affrontato la malattia”

«Ci addolora la scomparsa prematura della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, cha stava con forza e coraggio stava lottando contro un brutto male». Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5S Francesco Sapia, Giuseppe d’Ippolito e Paolo Parentela, che aggiungono: «Davanti alla notizia, che tocca nel profondo la Calabria e la politica italiana, ogni parola può essere inadeguata, insufficiente. Esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro affetto ai familiari, ai collaboratori e a tutte le persone vicine alla presidente». «Ricorderemo – concludono i parlamentari M5S – lo spirito combattivo, esemplare, con cui la presidente Santelli ha affrontato la sua vicenda personale».

On. Angela Napoli, già deputato della Repubblica

La drammatica notizia della scomparsa dell’on. Jole SANTELLI, Presidente della Regiona Calabria, mi commuove molto.

Avendola avuta come collega per molti anni alla Camera dei Deputati ed avendo insieme lavorato su numerosi provvedimenti ho avuto modo di conoscere ed apprezzare il suo attivismo ed il suo entusiasmo nell’assumere determinati provvedimenti e pertanto la sua scomparsa mi addolora molto.

La sua morte rappresenta una grave lutto per la sua famiglia e per l’intera Calabria.

Luigi Fedele (UDC)

“La Regione perde una grande donna, dolce e gentile, una vera “guerriera” che, sino al’ultimo, ha dedicato la sua vita per la sua amata Calabria. La prematura scomparsa della Governatrice Jole Santelli lascia un vuoto incolmabile in chi ha avuto il piacere e l’onore di conoscerla, di lavorare al suo fianco, di sostenere le battaglie per il Sud, quel Sud che lei amava tanto”.

Così il vice coordinatore regionale dell’Udc Gigi Fedele ricorda l’amica deceduta nelle scorse ore.

“Ho appreso con profonda tristezza la tragica notizia che colpisce la Calabria, il Paese intero e non possiamo che stringerci al dolore della famiglia Santelli – continua Fedele – Jole era una mia carissima amica, abbiamo trascorso tanti anni nello stesso partito e lottato insieme per il bene della comunità. Seppur provata nella sua malattia, Jole non ha mai smesso di onorare l’impegno preso con i calabresi per dare un volto nuovo alla sua Regione. Rivolgo alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che hanno collaborato con lei nel corso degli anni, le mie profonde e sincere condoglianze. Con la sua scomparsa, perdiamo una donna che, con tenacia e passione, ha contribuito a tenere in alto il nome della Calabria e che, nonostante la vita non sia stata clemente con lei, sempre con dedizione e amore, non si è arresa sino alla fine”.

SANTELLI, ABATE(M5S): PROFONDAMENTE ADDOLORATA, VICINO A FAMIGLIA

È con profonda tristezza che apprendo della scomparsa della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Con lei, al di là delle posizioni politiche che spesso ci hanno trovato divise, c’è stato un rapporto istituzionale e di collaborazione. Esprimo a tutta la sua famiglia i sentimenti del mio più profondo cordoglio e le mie più sincere condoglianze.

La deputata del Movimento 5 stelle Federica Dieni.

«Esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli. La sua morte è una notizia che lascia sgomenti e increduli. È stata una donna forte e coraggiosa, sempre fedele alle sue idee e dal percorso politico coerente. La Calabria perde una guida autorevole. Sono vicina alla sua famiglia e a tutti coloro che le volevano bene e la stimavano».

Confesercenti Reggio Calabria

La Calabria ha perso la sua Presidente.

Stanotte è mancata Jole Santelli.

Al di là delle idee politiche di ognuno e dell’apprezzamento o delle critiche sul suo operato come Governatrice, credo che tutti gli debbano riconoscere l’enorme coraggio dimostrato, la coerenza delle convinzioni che quand’anche “scomode” ha sempre rivendicato e l’amore sincero per la sua terra.

Giungano da parte di Confesercenti Reggio Calabria le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia.

Claudio Aloisio

Presidente Confesercenti Reggio Calabria