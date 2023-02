Dai più conosciuto come Santino, da giovanissimo fu iscritto alla FGCI insieme ad Italo Falcomatà al quale lo legava una sincera amicizia fin dai tempi del Liceo Classico, proseguita poi alla Facoltà di Lettere dell’Università di Messina e rinsaldata nel tempo dalla comune militanza politica.

Negli anni ’60 Santo Ielo fu trai fondatori della Cgil scuola, pochi anni più tardi membro della Segreteria confederale della Cgil. Insieme ad altri valenti intellettuali fu protagonista dell’avvio della sezione calabrese dell’Istituto Gramsci. Nel 2010 tra i fondatori dell’ANPI di Reggio Calabria e successivamente dell’associazione “venticinqueaprile AMPA”.

Santino Ielo è stato un esempio per generazioni di giovani impegnati in politica e nel mondo sindacale Le sue straordinarie doti umane, la sua gentilezza e la sua empatia, unite alla passione per l’impegno sociale, lo hanno reso negli anni un punto di riferimento per l’intera comunità reggina. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme in quanti hanno visto in lui un solido condottiero da sempre schierato in prima linea nella battaglia per i diritti dei più deboli.

Alla sua famiglia, ai suoi compagni, agli amici e a quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo nel corso della sua attività politica e sindacale, giungano le più sentite condoglianze da parte della Fondazione Italo Falcomatà.