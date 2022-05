La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria esprimono sentimenti di profondo cordoglio per la scomparsa dell’On. Francesco Nucara, Segretario nazionale del Partito Repubblicano, parlamentare di lungo corso, già viceministro della Repubblica, Sottosegretario di Stato e funzionario della Cassa per il Mezzogiorno.

“L’Onorevole Nucara – si legge in una nota congiunta – per decenni ha rappresentato uno dei più solidi e combattivi punti di riferimento del panorama politico cittadino, personalità di grande spessore umano e politico, attento rappresentante del nostro territorio e protagonista ai massimi vertici nazionali delle vicende che hanno segnato la storia della nostra Repubblica”.

“Alla sua famiglia – si legge nella nota di Palazzo Alvaro e Palazzo San Giorgio, e a quanti in questi anni hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di collaborare con lui, giungano le condoglianze della Città Metropolitana e del Comune e dell’intera comunità cittadina.