Il cordoglio della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria per la scomparsa dell’architetto Natale Cutrupi Già dipendente della ex Provincia, Cutrupi era divenuto nel tempo un punto di riferimento per il circuito culturale cittadino per la sua passione per la poesia e le tradizioni reggine. Nel 2022 era stato anche insignito del San Giorgio d'Oro, massima benemerenza cittadina