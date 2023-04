«Giungano alla vicepresidente della giunta Regionale, Giusi Princi, i più sinceri sentimenti di cordoglio per la prematura scomparsa dell’amato fratello Antonello». E’ quanto affermano in una nota congiunta i sindaci facenti funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, e del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, che, a nome delle due istituzioni, e dell’intera comunità reggina, «si stringono alla famiglia Princi in questo momento di profondo dolore».