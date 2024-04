“Insieme ai componenti del nuovo Coordinamento provinciale abbiamo voluto sperimentare questa formula itinerante, che oggi ci ha portato a Melito Porto Salvo, dopo gli incontri già svolti a Gioia Tauro e a Locri. Un segnale di attenzione e di vicinanza a tutto il territorio provinciale, che abbiamo fortemente voluto e che sta registrando gradimento e approvazione” ha dichiarato in apertura dei lavori il Presidente provinciale Bruno Squillaci, che ha poi ringraziato i Consiglieri che hanno fatto parte della delegazione che ha rappresentato la Provincia di Reggio Calabria all’Assemblea programmatica “L’Italia cambia l’Europa”, che si è svolta nei giorni scorsi a Pescara. “Un evento ricco di contenuti – ha continuato Squillaci – durante il quale sono state affrontate tematiche di fondamentale importanza per l’Europa: dalla Politica estera comune alla tutela delle identità e dei valori, , dalla necessità di investire sulle imprese e sulla formazione per creare nuova occupazione al sostegno agli agricoltori, fino alle sfide ambientali e a quelle sull’immigrazione e l’integrazione. Uno straordinario momento di confronto che ha visto ancora una volta protagonisti assoluti la classe dirigente e il popolo di Fratelli d’Italia”. Il Presidente Squillaci ha poi espresso grande soddisfazione per la candidatura di Giorgia Meloni alle prossime elezioni europee: “Siamo pronti a sostenerla con grande passione, insieme all’Europarlamentare uscente del nostro territorio Denis Nesci, per dare forza e autorevolezza anche in Europa a Fratelli d’Italia, per governare e difendere le nostre eccellenze, le nostre imprese e la nostra identità e per creare le migliori condizioni di sviluppo e di crescita anche per l’intera area metropolitana di Reggio Calabria”.

Prima della dettagliata relazione conclusiva del Segretario Amministrativo Katia Latella, confermata nel ruolo anche dal nuovo Coordinamento provinciale dopo l’ottimo lavoro svolto negli anni precedenti, e dell’approvazione all’unanimità del rendiconto 2023, si è parlato delle imminenti elezioni amministrative ed europee e sono stati affrontati e discussi temi di particolare interesse per il territorio, dalla sanità alle infrastrutture, sui quali sono intervenuti diversi componenti del Coordinamento, fornendo un costruttivo contributo in termini di idee e di proposte, che saranno oggetto di specifiche iniziative organizzate nei prossimi mesi su tutto il territorio provinciale.

Il Presidente Squillaci ha infine ringraziato il Coordinamento uscente e il Commissario Denis Nesci per le attività svolte nell’anno 2023 e per la gestione oculata delle risorse disponibili e ha anticipato la presentazione di un ambizioso progetto per la costituzione di una scuola di formazione politica per i giovani del territorio, che sarà presto presentato al Coordinamento Provinciale e condiviso con tutti i Circoli del Territorio, al fine di migliorarlo e renderlo pienamente operativo nel minor tempo possibile.